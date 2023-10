Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Honoré par le Club Model : Moussa Diakhaté, lauréat du prix du Citoyen modèle africain 2023 Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2023 à 11:49 | | 0 commentaire(s)| L’honorable député Moussa Diakhaté a été honoré par le Club Model, qui lui a décerné, ce samedi 7 octobre 2023, le prix du citoyen modèle africain dans le cadre d’une cérémonie qui s’est tenue à la Maison de la Presse Babacar Touré. Journaliste, communicant, coach ou encore chef d’entreprise, le parlementaire se réjouit de cette distinction, qui sacre un engagement soutenu au service des valeurs humaines, civiques et morales

« On a toujours été au service de la communauté depuis le lycée, avec les clubs Evf (Education à la vie familiale, Ndlr) et autres. Ensuite, dans le mouvement associatif, les navétanes, les mouvements de développement, avant de se lancer effectivement dans la Synergie pour le Développement local, qui est la dernière association citoyenne que nous avons mise sur pied. Quoique politique, nous avons toujours pensé à travailler dans le communautaire pour accompagner des initiatives au plan local », déclare Moussa Diakhaté.



De la même manière, le président de Synergie pour le Développement Local considère le prix du citoyen modèle africain, comme un appel à poursuivre ses efforts au service de la communauté.



« C’est un grand plaisir d’être lauréat du club Model au titre de Citoyen modèle africain. Le club Model est une référence au plan africain, j’allais dire même au plan mondial. Le choix porté sur ma personne, parmi tant d’autres, est une source d’encouragement, de motivation, mais aussi une invite à persévérer dans cette démarche constructive. Je dédie ce prix à la jeunesse sénégalaise et de manière générale, au peuple sénégalais, mais surtout au peuple de Dakar, le peuple de Dakar-Plateau », ajoute Moussa Diakhaté.











