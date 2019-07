Hôpital Albert Royer: Les travailleurs menacent d’aller en grève Les travailleurs de l’hôpital pour enfants Albert Royer, menacent d’aller en grève. En sit-in ce mardi, ils ont réclamé de meilleures conditions de travail, la fin des ruptures de médicaments et le recrutement des vacataires dans les plus brefs délais.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

« La rupture des médicaments est devenue une règle », a déploré le porte-parole des travailleurs, Yaya Diémé sur la RFM, déplorant l’augmentation des tarifs de l’hôpital de la part de l’administration, pour faire face aux difficultés actuelles de l’hôpital pour enfants.



Regrettant que l’administration privilégie les travaux d’embellissement de l’hôpital aux soins, les travailleurs ont déposé un préavis de grève et menacent de cesser le travail si rien n’est fait.

