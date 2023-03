Hôpital Mamadou Diop/ Pour non assistance ou négligence: Une dame en état de couche tombe de son lit, perd la vie et celle de son bébé Le Centre de santé de liberté 6 extension dit Mamadou Diop est secoué par une affaire de négligence ou de non assistance à une femme, devant accoucher dans ledit centre hospitalier. Laissée à elle-même et seule sur son lit d’hôpital, elle se tordait de douleurs et bougeait dans tous les sens jusqu’à tomber. La police alertée pour les besoins des constats d’usage, ordonne une autopsie. Mais, sa famille, dénonçant une négligence et une non assistance, réclame justice.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2023 à 11:09

Le personnel soignant des hôpitaux du pays est souvent accusé de négligence et de non assistance. C’est des situations qui reviennent régulièrement. Et dans ces cas de figure, il a été regretté un manque de présence physique des mandatés à des tâches spécifiques. Souvent, des pertes en vie humaine sont enregistrées et aucune sanction ne suit. Ce serait le cas d’une femme qui devait donner naissance avant hier, à un bébé, au Centre de santé de liberté 6 extension dit Mamadou Diop. Par négligence ou non assistance, accuse-t-on, elle serait tombée de son lit d’hôpital.



Ainsi, n’ayant pas encore accouché, elle a perdu la vie et celle de son bébé. La police alertée, a rappliqué sur les lieux pour les besoins de l'enquête. Aussitôt, une autopsie a été ordonnée. Le corps sans vie a été finalement transporté, hier, vers l’hôpital Dalal Diam.



Cependant, le corps de la défunte a été, encore, transporté ce lundi matin, à l’hôpital Idrissa Pouye, ex-Cto pour l’autopsie. Les parents de la dame, outrés, ont joint Leral pour dénoncer une négligence et une non-assistance, ayant conduit la mort de cette dame. D’après eux, la défunte a été laissée seule dans la salle d’accouchement.



Manifestement, la famille de la défunte dit avoir des craintes de voir l’affaire classée sans suite judiciaire. Elle réclame justice avec des sanctions exemplaires afin d’endiguer le manque d’assistance dramatique dans certaines structures hospitalières.



Affaire à suivre...



