Hôpital Principal : Le dernier hommage du corps diplomatique au défunt ambassadeur de la Russie L’Ambassadeur de la Russie au Sénégal, Son Excellence Sergey Kryukov, a rendu l’âme à Dakar, mardi dernier. Ce mercredi, le 12 juin, un dernier hommage lui a été rendu par le corps diplomatique, à la morgue de l’hôpital Principal de Dakar.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

Une cérémonie à laquelle a pris part le Ministre des Affaires étrangères, qui n’a pas tari d’éloges à l’endroit du défunt.



Amadou Bâ a renseigné que c’est en 2014 que le défunt diplomate russe a été promu Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Sénégal et en Gambie. « Poste qu’il occupa avec brio, courage et détermination en dépit des vicissitudes de la vie et de l’inconfort de la maladie ».



Amadou Bâ qui a tenu un discours empreint d’émotion, a magnifié le parcours et le leitmotiv du défunt, « dont la fin discrète, aux aurores, en sa Résidence en terre africaine du Sénégal, révèle la grande finesse du Diplomate dont la disparition crée un vide immense au sein de sa famille, de ses amis et de ses collaborateurs ».











Source IGFM

