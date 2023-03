Hôpital Principal de Dakar : Le Ministre de l'Intérieur Antoine Diome au chevet de la cadreuse du site Letemoinweb

Yacine Thiam, la cadreuse du site Letemoinweb, a reçu hier la visite du ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, à l’hôpital Principal de Dakar. Il était 17h30 hier quand la délégation du ministre de l’Intérieur a franchi le portail de l’hôpital Principal de Dakar, pour venir rendre une visite de courtoisie à la cadreuse du site de notre confrère Bassirou Dieng de Letemoinweb, qui avait été heurtée la veille par un véhicule particulier suite à la charge des gendarmes sur la presse devant le siège du Prp, renseigne "Le Témoin".



Tout de blanc vêtu, le premier policier du pays a été accueilli par l’Administrateur du site Letemoinweb, par Bamba Kassé, secrétaire général du Synpics, et Migui Marame Ndiaye, président de la Convention des jeunes reporters, qui l’ont conduit jusqu’au pavillon Vip où Yacine Thiam était hospitalisée sur intervention du ministre Antoine Diome, tôt dans la matinée. « J’ai vu une demoiselle très sereine. J’ai eu à la voir à plusieurs reprises sur le terrain. J’ai pu mesurer son sérieux dans le cadre de son travail. Je salue toute la presse à travers ses représentants qui sont là, notamment le secrétaire général du Synpics, le président de la convention des jeunes reporters et l’administrateur du site pour lequel travaille Yacine Thiam », a déclaré le ministre de l’Intérieur, qui a souhaité un prompt rétablissement à notre collaboratrice. Une visite vivement appréciée non seulement par toute la profession, mais aussi par la famille de la Yacine Thiam. Merci M. le ministre !