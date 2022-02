Hôpital Thierno Mansour Barro de Grand Mbour L’Intersyndicale 3S décide d’aller en grève La section mbouroise de l’Intersyndicale les 3S (SamesSyntras-Sutsas) de l’hôpital Thierno Mansour Barro de Grand-Mbour a déclaré, devant la presse, observer une grève de 72 heures renouvelables toutes les semaines et cela dès ce mois de février 2022. Cette décision est consécutive à la non-satisfaction de doléances et revendications portant sur le non-paiement de cinq mois de primes et d’indemnités, le recrutement du personnel et le remplacement des postes vacants, le relèvement du plateau technique de l’hôpital et la diligence exigée des autorités du dossier Polimed –Etablissement de santé niveau 1(Ep1).

La section de l’Intersyndicale a fait le rappel sur l’ensemble des démarches n’ayant pas encore abouties autour de ces questions et qui se sont soldées par le dépôt d’un préavis de grève à la date du 13 décembre 2021 et l’observation de sit-in toutes les semaines.



Auparavant, une rencontre autour de ce contentieux a eu lieu avec pour cadre le ministère de la Santé et de l’action sociale, entre le cabinet du ministère, les représentants de Polimed, la direction de l’Eps1 et l’Intersyndicale 3S. Les conclusions retenues ont été la révision de la convention Polimed-Eps1 de Mbour et le règlement des problèmes internes de la structure.



En effet, à la sortie de la rencontre, l’Intersyndicale a eu à retenir la suspension d’une marche prévue le 23 novembre 2021. La décision de levée temporaire du mot d’ordre de grève et le paiement des cinq mois d’arriérés de primes et d’indemnités avant le 30 novembre 2021 y ont été pris.



Malgré une autre rencontre convoquée à la date du 23 décembre 2021 entre un représentant de la famille Barro du nom du parrain de l’hôpital, du délégué de quartier de Grand-Mbour, de deux représentants de l’Intersyndicale les 3 S, et du secrétaire général de la Présidence de la République pour examiner les problèmes de la convention Polimed-EPS 1 de Mbour, les avancées vers un dénouement heureux ont été jugées infimes.

Tout de même, le secrétaire général de la Présidence avait rassuré de l’importance que le président Macky Sall accordait à ce dossier.

Sud Quotidien



