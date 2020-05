Hôpital de Keur Massar: Une femme ayant accouché hier, son bébé a été volé

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mai 2020 à 21:48

Le vol de bébé devient monnaie courante. Il s’opère de manière surprenante dans divers endroits du pays. Le même modus operandi est souvent opéré pour dérober des enfants dans les hôpitaux.



Hier, une femme a accouché à l’hôpital de Keur Massar et son bébé s’est volatilisé dans la nature. Il s’agit bel et bien d’un vol de bébé, qui installe ledit hôpital dans une position inconfortable.



Affaire à suivre…



