Hôpital de Kolda : Diouf Sarr annonce la livraison du scanner pour le 07 avril Ce jeudi 31 mars, le ministre de la Santé et de l’action sociale qui présidait, hier, l’atelier de partage et de pré-validation de la nomenclature des actes médicaux, a annoncé que le scanner de l’hôpital de Kolda sera livré le 07 avril prochain.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Avril 2022 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Agriculture et président du conseil d’administration dudit hôpital, Moussa Baldé, avait annoncé que le scanner serait reçu en cette fin du mois.



«Actuellement, je peux dire que nous allons le recevoir le 7 avril et j’espère que la direction de l’hôpital a pris toutes les dispositions pour que le local qui doit l’abriter soit prêt. Cela pour le bonheur de toutes les populations. Le scanner de 37 barrettes va arriver à Dakar pour être acheminé à Kolda», a-t-il énoncé

Bes bi



