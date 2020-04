Hôpital de Louga : Des membres du personnel sanitaire placés en quarantaine

Un médecin urgentiste et deux radiologues de l’hôpital régional de Louga ont été suspectés d’être contaminés par le commerçant polygame, testé positif au Coronavirus.



A en croire L’Obs, il s'agit de 03 membres du personnel sanitaire qui ont été placés en quarantaine. Pour cause, ces derniers n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour se protéger. D’ailleurs, une liste de 75 contacts a été officiellement établie.

