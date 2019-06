Hôpital de Ziguinchor: la panne du scanner plonge les malades dans le désarroi Le scanner de l’hôpital de Ziguinchor est en panne depuis deux semaines maintenant. Une situation très difficile pour les malades qui n’arrivent plus à se soigner correctement. D’autant plus que, souligne Simon Faye, « les populations de Goudomp, Oussouye, entre autres, dépendaient de ce scanner. Maintenant, dans toute cette partie sud, il n’y a qu’à Kolda où l’on peut trouver un scanner ».

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétaire général de l’hôpital de Ziguichor qui se prononçait sur la RFM, souligne pour le déplorer, que cette panne était prévisible.



« Cette situation était prévisible. Il y a un moment que l’entretien du scanner n’est plus effectué, parce que nous devons de l’argent au technicien chargé de la maintenance. Maintenant, si vous restez longtemps sans faire l’entretien d’une machine, voilà ce qui en découle », a-t-il ajouté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos