Hôpital général de Grand-Yoff: La Direction rejette les accusations des travailleurs

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2019 à 19:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Cadre unitaire des travailleurs de l’hôpital général de Grand Yoff, protestait depuis un certain temps, contre la gestion de leur Directeur. Ces derniers avaient exposé de nombreux maux, dont souffre l’hôpital, tout en réclamant le versement des primes de motivation.



Mais la direction de l’hôpital soutient le contraire. D’après le Directeur de la Communication de l’hôpital général de Grand Yoff, Thome Guèye, l’Institution de santé n’a aucun problème. Et, des matériels de haute portée en termes de qualité, sont disponibles dans tous les services de l’hôpital.



La Direction, précise-t-il, a bien fait des investissements dans tous les domaines ou services de l’hôpital.



L’Etat, devant ce duel de sourds entre la direction et le cadre unitaire des travailleurs, doit agir au plus vite afin d’éviter la dégénération de la situation, qui risque d’avoir un impact négatif sur les malades.











Leral

