Hôpital non opérationnel à Sakal: Un dénonciateur anonyme parle de blocage politique et accuse Moustapha Diop et le Maire Ousmane Sakal Dieng

Un dénonciateur anonyme, habitant la Commune de Sakal dénonce l'existence d'un hôpital flambant neuf, construit au croissement Sakal depuis 2020 par une association, basée en France. Mais, depuis lors, l'hôpital, dont les constructions, l'électricité et le nécessaire pour son fonctionnement sont disponibles n'est pas opérationnel. Une situation qui inquiètent les populations, devant bénéficier de ses services médicaux. L'interlocuteur de Leral précise que si l'Etat y a mis de l'argent, ce n'est peut-être, pas beaucoup. Seule inquiétude, c'est de savoir pourquoi dans cette localité, constituée de 55 village, l'autorité étatique refuserait d'ouvrir cet hôpital, pouvant aider à accueillir les multiples malades de la zone. Alors que, tout le monde sait que la route de Sakal est accidentogène.

Régulièrement, des accidents sont enregistrés sur cette route. Et, toutefois, les malades sont transportés vers Saint-Louis ou Louga. Puisque, dans la zone, il n’y a que de petits postes de santé qui ne peut pas recevoir des cas de blessures graves.



Généralement, les femmes devant accoucher, en situation compliquée sont transférées aussi, vers d’autres localités. Ne sachant pas les motivations de l’indisponibilité de cet hopital, le dénonciateur demande aux autorités étatiques de faire le nécessaire afin de la rendre opérationnel pour soulager les 55 villages, dont polarise Sakal.



D’après ce dernier, les autorités locales ont tout fait pour empêcher sciemment le Ministre Antoine Diome et le Premier Ministre, Amadou Ba. Etant un militant d’Apr, il accuse Moustapha Diop, maire de Louga et celui de Sakal, Ousmane Sakal Dieng d’être ce blocage injustifié.



Mais, il exhorte à plus d'humanisme pour le bien être de la communauté qui attendent beaucoup de cet hôpital, dont sa fermeture s'expliquerait uniquement par des raisons politiques.



















