Hôpital régional de Fatick : Pour pallier son manque d’ambulance, la Première Dame en renfort L’accident survenu le vendredi 5 août à Ndioudiouf sur la Rn1, et qui a occasionné la mort de 4 passagers et une soixantaine de blessés, a révélé au grand jour les moments sombres que traverse actuellement l’Hôpital régional de Fatick (Horef). Un établissement sanitaire de niveau 2 dépourvu d’ambulance fonctionnelle et obligé de recourir au district sanitaire de Niakhar qui a bien voulu lui prêter une de ses deux ambulances.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Août 2022 à 15:53 | | 0 commentaire(s)|

Une situation des plus difficiles et qui a amené l’administration de l’hôpital à demander de l’aide aux mécènes et autres bonnes volontés. Informé de cet état de fait, le Directeur général de la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (Safru) et non moins fils du terroir a, dans sa volonté de trouver une solution urgente, aussitôt saisi la présidente de la Fondation Servir le Sénégal, Marième Faye Sall.



Laquelle, faisant preuve d’une très grande diligence, a offert à l’Horef une ambulance dont la remise a été effectuée ce mardi 9 août par Maïssa Mahécor Diouf. Ce dernier, s’exprimant au nom de la bienfaitrice, a expliqué ce geste de la Première dame comme un devoir de contribuer au renforcement du plateau technique de l’Horef.



Par ailleurs, le Dg de la Safru, qui n’a pas manqué de saluer les immenses efforts que l’Etat est en train de consentir dans le domaine de la santé, s’est engagé à faire davantage le plaidoyer auprès des autorités pour que les structures sanitaires situées dans les localités enclavées notamment, soient dotées en ambulances.



Pour sa part, le chef du Service de contrôle de gestion, qui a réceptionné l’ambulance au nom du directeur de l’Horef, Babacar Mané empêché, n’a pas tari d’éloges à l’endroit de la présidente de la Fondation Servir le Sénégal qui leur a ainsi enlevé, en partie, une épine du pied.



Rappelant le fait que l’Horef se situe aux abords d’un des axes routiers les plus «accidentogènes» du pays, Samba Aly Hassane a souhaité que le parc ambulancier soit renforcé davantage pour mieux assurer l’évacuation des nombreuses victimes qui sont souvent enregistrées lors des accidents de la route. Surtout que, selon lui, l’ambulance fait partie du dispositif de traitement médical.

Le Quotidien





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook