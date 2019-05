Horoya AC : Khadim Ndiaye sur pied ! Le gardien de but de l’équipe nationale et du Horoya AC, Khadim Ndiaye, marche à nouveau. Le portier international sénégalais avait été victime d’une double fracture tibia-péroné, dans un choc avec son propre défenseur, Boubacar Samassekou, lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre le Wydad Casablanca, perdu 5-0, au Maroc.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2019 à 17:01 | | 0 commentaire(s)|

Opéré au Maroc, l’ancien gardien de but de la Linguère de Saint-Louis devait rester 6 mois en dehors des terrains. Il va devoir désormais entamer sa rééducation, avant d’espérer fouler à nouveau les pelouses.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos