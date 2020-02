Horreur à Rosso: Une fillette de 4 ans ligotée, violée et tuée Une ignominie. Le mot est faible pour qualifier ce qui s’est passé au quartier Ndiourbel Extension de Rosso, mercredi dernier. Une fillette âgée de 4 ans, a été retrouvée, ligotée, les yeux bandés et tuée. Selon des témoignages, elle a été violée. Son corps a été retrouvé dans une maison abandonnée.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Février 2020 à 06:56 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos