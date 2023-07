Horreur à Yeumbeul : Un enfant de 5 ans retrouvé mort Pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours, le corps sans vie d'un enfant a été retrouvé dans un véhicule. Cette fois, c'est à Yeumbeul, non loin du marché « Fatou Doumbia », que la découverte macabre a eu lieu hier vendredi dans l'après-midi.



D’après iGFM qui relaie l’info, hier vendredi 14 juillet 2023, peu avant onze heures, un garçon du nom de Babacar âgé de 5 ans et dont la maison jouxte un terrain vague a échappé à la vigilance de ses parents pour se diriger vers le véhicule en panne.



Dans la maison de l'enfant, lorsque sa disparition est constatée, des recherches sont vite déclenchées. Tous les coins et recoins du quartier sont fouillés de fond en comble. En vain. Personne ne pense alors à aller fouiller dans le véhicule stationné à moins d'une cinquantaine de mètres de la maison de l'enfant.





En milieu d'après midi, lorsqu'arrive le conducteur du véhicule, c'en était fini du petit Babacar qui git inerte sur le siège avant réservé au passager. Une découverte qui laisse sans voix le conducteur du véhicule incapable de placer le moindre mot. Sous le choc, c'est par l'index pointé vers le véhicule qu'il alerte les passants, rapporte L'Observateur.



Ces derniers accourent suivis des parents du jeune garçon qui découvrent l’horreur. La police de Yeumbeul-Comico alertée, s'est déployée sur les lieux aux fins de constats, suivie par les sapeurs pompiers qui, jusqu'en début de nuit hier vendredi, étaient en train de s'affairer autour du corps de l'enfant. Il est soupçonnée du mort par suffocation.



Peu avant Yeumbeul, c'est A Tivaouane-Peulh que le corps sans vie d'un enfant a été découvert dans la malle d'un véhicule. L'enfant souffrant de déficience mentale, était perdu de vue par sa famille depuis quelques jours



