Horreur à Yeumbeul : Un homme se suicide en se jetant sous un train

Les riverains de la voie ferrée qui traverse le quartier Diol Kaïré de la commune de Yembeul Sud ont assisté à une scène de suicide des plus dramatiques. Un homme âgé d’une trentaine d’années, non encore identifié, s’est allongé sur les rails au passage d’un train de marchandises dénommé « Taïba » immatricule 143, roulant dans le sens Dakar-Thies.



Selon « les Echos », qui donne l’information, la locomotive a auparavant frôlé le quidam avant qu’il ne soit happé par les derniers wagons qui lui sont passés littéralement sur tout le corps. La locomotive s’est cependant immobilisée, après avoir trainé l’individu sur une distance de quelques mètres. La police a ouvert une enquête et entendu le conducteur P. A. Diallo et son collaborateur mécanicien nommé G. Fall et un maçon témoin des faits.