Horreur à Yoff Tonghor : Une dame et ses deux filles retrouvées mortes dans leur chambre L’histoire a failli passer sous silence et pourtant les faits renseignent sur une véritable tragédie qui a quasiment décimé une famille entière. La scène d’horreur qui a eu lieu au quartier dakarois de Yoff Tonghor, remonte au 1er février dernier. Une mère de famille et ses deux filles ont été découvertes sans vie dans leur chambre. La thèse d’une mort par asphyxie est avancée.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021 à 18:09 | | 0 commentaire(s)|

D’après nos confrères de lobs.sn ; cette tragédie qui a fini de plonger dans l’émoi les habitants de ce quartier de Dakar, va révéler ses secrets. Car selon des sources avisées, les pandores de la Brigade de gendarmerie de la Foire qui ont constaté le drame, sont parvenus à identifier les trois victimes.



Il s’agit de Adama Barry, une femme mariée âgée d’environ 33 ans. Ses deux filles, Mariama Diallo qui a vu le jour à Bissau, le 5 juin 2010, et de sa sœur cadette Sadio Diallo, née 1er juin 2019, dans la capitale bissau-guinéenne.



Selon toujours leurs sources, le drame est survenu dans la nuit du 31 janvier au 1er février dernier. Cette nuit-là, la dame Adama Barry et ses deux filles, Mariama et Sadio Diallo, s’étaient allongées dans leur chambre commune. Seulement, en cette période de fraicheur, elles ont visiblement choisi de réchauffer la pièce en brûlant de l’encens sur une bonbonne de gaz.



Toujours selon les constats d’usage, Adama Barry et ses filles se sont endormies en prenant le soin de verrouiller les issues de la chambre. Une imprudence qui a assurément conduit à une mort par asphyxie de toutes les trois, surprises dans leur sommeil.



Le 1er février au petit matin, le drame sera ébruité par le sieur Alpha Demba. L’attention de ce voisin, se rendant dans les toilettes, est attirée par une odeur persistante de gaz, en provenance de la chambre de Adama Barry. Craignant le pire, A. Demba va alerter le voisinage qui va défoncer la porte de la chambre. Là, coup de théâtre.



Les corps inertes de Adama Barry et de ses deux filles, allongées à même le sol. Alertés, les sapeurs-sapeurs et les pandores de la Foire rappliquent sur les lieux. Les trois corps sans vie seront enlevées et acheminées à la morgue d’un hôpital de la place. L’enquête suit son cours.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos