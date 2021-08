Horreur à la Mac de Bakel: Un détenu meurt après des sévices, dos et fesses brûlés par... Un détenu est mort à la Maison d'Arrêt et de Correction (Mac) de Bakel, après des sévices subis dans sa cellule, rapporte Les Echos. Selon le journal, c'est suite à une tentative d'évasion qu'il a passé un sale quart d'heure avec les gardes pénitentiaires.

A en croire Les Echos, il s'est évadé avant d'être rattrapé par les gardes pénitentiaires qui le bastonnent et lui occasionnent des blessures.



Des brûlures sont découvertes au niveau du dos et des fesses de l'évadé.



Le chef de poste, son adjoint et les gardes tentent de nier en accusant la foule, mais l'enquête pointe leurs responsabilités dans cette affaire.

