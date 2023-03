Hospitalisation d'Ousmane Sonko : Des détails du certificat médical

Bien sûr qu’il ne travaille à Suma Assistance, le toubib a confié aux enquêteurs de la Sûreté urbaine avoir été contacté par Docteur Ousmane Cissé, afin qu’il vienne consulter le maire de Ziguinchor.



Il a souligné qu’il connaissait bien avant Ousmane Sonko, en plus de lui faire des examens. De suite, il a recommandé des examens supplémentaires afin d’établir pour le leader de Pastef, un certificat médical d’incapacité de travail de 10 jours.



Le certificat médical est valable jusqu’au 31 mars



Interpellé par les enquêteurs sur base de ce certificat médical, Dr. Bouros a convoqué le secret médical. Si on comptabilise, le certificat médical est valable jusqu’au 31 mars 2023, le lendemain du procès prévu entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang.