Hospitalisation d'Ousmane Sonko: Retour de parquet pour Dr. Mbagnick Ngom et Dr. Samir Boulos interné

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2023 à 23:34 | | 1 commentaire(s)|

Docteur Mbagnick Ngom et son confrère Samir Boulos, interrogés sur le dossier médical d'Ousmane Sonko, en tant que témoins, ont refusé de s’exécuter en invoquant le secret médical.



Ce refus d'obtempérer vaut au Dr. Ngom un retour de parquet, au moment où Dr. Boulos est interné dans une clinique de la place.



Et Kaba, membre supposé du "Commando" a été interrogé au fond par le Doyen des juges, en présence du nouveau 1er substitut du procureur. Ses "complices" n'ont pas été extraits.



