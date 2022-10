Hôtellerie : Le groupe français Accor rachète le Lamantin Beach Le Lamantin Beach, l’hôtel 5 étoiles de la station touristique de Saly Portudal et propriété de la famille Touly, est tombé depuis quelques semaines maintenant dans l’escarcelle du groupe hôtelier français Accor qui possède, gère et franchise des hôtels, des stations touristiques et résidences de vacances.

Selon le Témoin qui livre l’info, déjà acquéreur puis revendeur de l’ancien site de l’UNESCO à Dakar, cédé par le gouvernement, Accor, qui est le premier groupe hôtelier en Europe et le sixième à l’échelle mondiale, possède à Dakar les hôtels Novotel, Pullman et Ibis. Et désormais le fleuron hôtelier de la station de Saly Portudal, le Lamantin Beach.



D’ailleurs le directeur du Lamantin Beach, Éric Philibert qui a rendu sa démission, avait convié ses amis et partenaires à un pot de départ ce samedi.



