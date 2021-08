Huawei : Les revenus générés au premier semestre 2021 évalués à hauteur de 49,6 milliards de dollars

Selon un communiqué de presse, au premier semestre, Huawei a généré des revenus à hauteur de 320,4 milliards de yuans, soit 49,6 milliards de dollars, dont une marge bénéficiaire nette de 9,8 %. Pour les revenus de l'activité du transporteur, ils sont de l’ordre de 136,9 milliards de yuans, soit 21,2 milliards de dollars.



Quant aux revenus de l'entreprise, ils sont évalués de 42,9 milliards de yuans, soit 6,6 milliards de dollars. Pour les revenus des activités grand public, ils sont de 135,7 milliards de yuans, soit 21 milliards de dollars.



« Nous avons fixé nos objectifs stratégiques pour les cinq prochaines années. Notre but est d'assurer la pérennité de Huawei sur le long terme. Nous y parviendrons en créant de la valeur pour nos clients et nos partenaires. En dépit d'une baisse des revenus de notre activité grand public causée par des facteurs externes, nous sommes convaincus que nos activités de transporteur et d'entreprise continueront à croître de manière régulière », a déclaré Eric Xu, président tournant de Huawei.



«Nous avons traversé une période difficile mais nos employés ont su faire preuve d’une détermination à toute épreuve et pour cela je tenais à les remercier. Nous sommes confiants vis-à-vis de l'avenir et sommes plus que jamais convaincus que les technologies numériques peuvent apporter des solutions nouvelles aux problématiques de notre siècle. Le Groupe continuera d’innover et d’investir, pour contribuer à la construction d'un monde intelligent et à faible émission de carbone », a conclu M. Xu.



Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et de la communication (Tic) et d’appareils intelligents. Grâce à des solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de télécommunications, informatique, appareils intelligents et services en Cloud - nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, chaque foyer et chaque organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté.



Créé en 1987 et présent dans plus de 170 pays et régions, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés.

