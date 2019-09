Huées contre Marième Faye Sall à New York: Moustapha Diakhaté dénonce « une inconduite malsaine »

Moustapha Diakhaté n’est resté indifférent aux attaques des opposants et des activistes sénégalais contre la Première Dame Marieme Faye à New York. L’ancien chef de cabinet du Président Sall a dénoncé, en qualifiant d’« inconduite malsaine » le comportement de ces manifestants à l’égard d’une personne qui n’exerce aucune fonction publique.

« Ma réaction aux ignobles attaques contre la Première Dame du Sénégal aux USA c’est qu’on n’a pas besoin de chercher à humilier l’épouse du Président de la République lorsqu’on se bat pour le Sénégal. Marème Sall n’est pas une élue de la République et elle n’exerce aucune fonction publique. Ce n’est pas de sa faute si elle a rencontré, il y plusieurs décennies, celui qui devra le Président de la République du Sénégal. Je veux partager avec tous mes compatriotes de la diaspora cette conviction : la politique ce n’est pas un concours de haine et de médisance », écrit-il sur facebook.



