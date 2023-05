Huées lors de la manif du F24, Société civile...: Les piques d'Abdou Karim Fofana

Le Ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana a attaqué hier, des membres de Yewwi Askan Wi et la Société civile. "Nous ne voulons pas que des gens irresponsables, qui ne respectent pas le Sénégal et son histoire, dirigent ce pays. Ils étaient à peu près 3 000 manifestants vendredi dernier à la Place de la Nation, mais leur comportement prouve qu’au sein de Yewwi Askan Wi, il y a des personnes antidémocratiques", a -il lancé. Cela, avant de de s'adresser à la Société civile et aux représentants de Reporters sans frontières. M. Fofana procédait, ce dimanche, à des visites de courtoisie dans la commune de Biscuiterie, dans le cadre de l'opération « Un jeune, un comité », initié par la COJER DAKAR.

