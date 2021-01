Huilerie: Lesieur Cristal entre dans le capital de Oleosen

Lesieur cristal, filiale du groupe français Avril, acquiert Oleosen pour accélérer le développement dans le secteur des biens de consommation en Afrique, et en particulier au Sénégal. C’est l’information signée conjointement par Lesieur Cristal et Oleosen à travers un communiqué de presse. Lequel souligne que Lesieur Cristal acquiert ainsi l’ensemble des parts jusqu’ici codétenues par le groupe Avril et son partenaire Castel (90,16%), l’actionnaire local, la famille Fall, restant au capital d’Oleosen.



D’après le communiqué, Lesieur Cristal conditionne et commercialise une gamme complète de marques d'huiles alimentaires (Lesieur, Huilor, Cristal, Oleor, Alhorra, Mabrouka), de savons (Taous, Elkef) et de margarine (Magdor, Ledda) qui ont su conquérir l'adhésion et la fidélité renouvelée de millions de consommateurs au Maroc, marché sur lequel il est leader incontesté.



« Fort de cette expérience historique, d'une technicité sans cesse développée et d'un savoir-faire industriel incontestable, Lesieur Cristal joue un rôle moteur dans le secteur des corps gras et des biens de grande consommation dont elle stimule le développement au Maroc et à l’international », affirme le document. Qui relève « autant d’atouts qui sauront profiter au développement futur de sa nouvelle filiale sénégalaise ».



Dans le même sillage, le communiqué confie que Lesieur Cristal s’appuiera sur les expertises de ses équipes marocaines et sénégalaises ainsi que sur l’alliance avec ses actionnaires locaux pour accélérer le développement au Sénégal à travers un projet de transformation ambitieux, incluant d’importants investissements industriels, qui vise à faire d’Oleosen un acteur économique de premier plan, leader du marché au Sénégal et dans la zone Uemoa.



A propos de cette opération, M. Olivier Delamea, président du Conseil d’administration d’Oleosen et M. Cheikh Amadou Fall, directeur général d’Oleosen, ont précisé : « Nous nous réjouissons de l’entrée de Lesieur Cristal au capital d’Oléosen. C’est une excellente nouvelle pour Oleosen et pour le Sénégal qui vont ainsi devenir un des piliers du développement des activités de la société en Afrique. », rapporte le communiqué de presse.



L’en croire, en ligne avec son plan stratégique 2023, l’international qui représente déjà 20% de son activité est une des priorités de développement de Lesieur Cristal et que ce déploiement au Sénégal est une étape clé pour le groupe marocain en tant que porte d’entrée de la région Uemoa (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine), lui offrant un nouveau tremplin de croissance vers de nouveaux pays, au-delà de ses marchés historiques.

