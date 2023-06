Huit Directeurs de cabinet depuis 2012 : Macky Sall bat le record de ses prédécesseurs

Avant Abdoulaye Daouda Diallo, sept autres personnalités ont occupé le poste. Il s’agit de feu Abdoul Aziz Mbaye, Abdoul Aziz Tall, Mor Ngom, Mouhamadou Makhtar Cissé, Augustin Tine, Oumar Youm et Mahmout Saleh.



Son prédécesseur, le Président Abdoulaye Wade en a eu cinq, pendant ses douze années. Abdou Diouf qui a été Directeur de cabinet du Président Senghor, a eu deux directeurs de cabinet en vingt ans et Senghor en a eu quatre.



Dircab, l'homme à tout faire du Président



Ce poste hautement stratégique est très important dans l’architecture de la présidence de la République. Le Directeur de cabinet, d’après le site presidence.sn, « assiste le président de la République dans tous les domaines et supervise les actions relatives à la sécurité.



Il prépare les décisions et arbitrages du président et le tient informé de leur mise en œuvre. Présent au Conseil des ministres, au Conseil présidentiel et au Conseil interministériel, il participe aux séances de travail du président de la République.



Recevant délégation de signature, il contrôle les actes relevant de sa compétence, notamment ceux qui doivent être signés par le Président.



Le Directeur de cabinet peut s’entourer d’un ou de plusieurs directeurs de cabinet adjoints, qui ont rang de Directeur de cabinet ministériel, et dispose d’un chef de cabinet, d’un secrétariat et de chargés de mission ».