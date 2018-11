Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Huit morts dans "une attaque terroriste" contre un camp de repos de foreurs au Niger Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

Des salariés de la société de forage française Foraco ont subi dans la nuit de mercredi à jeudi "une attaque terroriste" dans le village de Toumour ayant fait huit morts. Foraco effectue sur place des forages pour alimenter en eau un camp de réfugiés.

Dans un communiqué, l'entreprise a déploré la perte de sept employés, tandis que la huitième victime est un fonctionnaire du ministère de l'Hydraulique. Cinq autres personnes présentes dans le bâtiment, qui avait été choisi, selon Foraco, en accord avec les Forces armées nigériennes chargées de la protection du personnel, ont été blessées, dont deux grièvement.

Toutes les victimes sont nigériennes.

"La nuit dernière à 2H00 du matin heure locale, un groupe de terroristes a attaqué le bâtiment où se reposait une équipe de foreurs et techniciens de Foraco dans le village de Toumour, dans le sud-est du Niger" (région de Diffa, NDLR), a indiqué Foraco dans son communiqué. "Les assaillants ont ouvert le feu sur le personnel qui dormait".

"C'est une zone dans laquelle il y a des problèmes réguliers liés à des bandes mais, au Niger, nous n'avions jamais rencontré jusque-là de problème similaire. On sait bien que Boko Haram est présent dans la région mais à ce jour nous n'avons eu aucune revendication, ni officielle ni officieuse. Nous n'avions pas reçu de menace particulière", a expliqué à l'AFP Thierry Merle, directeur Europe/Moyen Orient de Foraco.

"Une quinzaine d'employés étaient présents sur place, protégés par une quinzaine de militaires partis faire une ronde aux alentours au moment de l'attaque. Les attaquants sont repartis avec deux pick-up de la société", a-t-il poursuivi.

"La société coopère activement avec les autorités nigériennes pour évacuer les blessés vers l'hôpital de Diffa, et a mis en place une cellule de soutien psychologique pour les familles des victimes et nos collaborateurs ayant vécu ces terribles moments", précise Foraco.

La compagnie "réalise actuellement deux forages d'eau profonds aux alentours du camp de réfugiés de Toumour afin de rendre les conditions de vie meilleures pour les personnes déplacées, dans cette zone semi-désertique et aride", selon le communiqué.

"Nous sommes présents au Niger depuis 20 ans et sur ce site depuis un mois. Nous sommes là pour aider les réfugiés, améliorer leurs conditions", a ajouté le dirigeant de la société, basée dans le sud de la France.

Cette zone située près de la frontière nigériane est en proie à des troubles liés à la proximité du groupe jihadiste Boko Haram.

Foraco, troisième foreur minier au monde, coté à la Bourse de Toronto, propose des "solutions innovantes" pour des projets miniers et hydrauliques dans 22 pays sur les cinq continents, selon la présentation que le groupe fait de lui-même sur son site internet.

Le groupe compte 1.800 employés et a réalisé 135 millions de dollars américains de chiffre d'affaires en 2017.





Accueil Envoyer à un ami Partager