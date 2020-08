Humiliation face au Bayern - Setien en passe d'être limogé, Messi et Piqué menacent de quitter Barcelone si... Humilié en quart de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone s'apprête à vivre une crise sans précédent. Et Lionel Messi semble bien décider à partir si des changements drastiques n'interviennent pas en interne dans les prochaines heures.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Août 2020 à 06:19 | | 0 commentaire(s)|

La terrible débâcle du FC Barcelone face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de Ligue des champions va provoquer des dommages collatéraux sans précédent au FC Barcelone. Quelques minutes après cette humiliation historique, Gerard Piqué avait déjà réclamé des changements en interne avant de proposer son départ du club catalan. Une déclaration forte d'un des cadres du vestiaire catalan qui n'est pas passée inaperçue notamment auprès de Josep Maria Bartomeu.



Le président des Blaugranas l'a martelé haut et fort face aux médias : de gros changements vont intervenir dans les prochaines heures au sein du Barça. Il faudra que l'homme fort barcelonais s'active car il va s'exposer sinon aux foudres de son joyau : Lionel Messi ! Selon les informations de la Cadena Cope, l'entourage de la Pulga serait extrêmement remonté après cette incroyable déconvenue. Pire, si aucun réel changement n'intervenait à Barcelone cet été, l'international argentin envisagerait très sérieusement de quitter la Catalogne !



Pour rappel, le capitaine du FC Barcelone possède une clause dans son contrat qui lui permet de quitter le club libre en 2021. Le principal protagoniste aurait fait savoir à sa direction qu'il exigeait des changements rapides en interne, sous peine de mettre sa menace à exécution ! Après une saison sans titre, Lionel Messi vivrait très mal les dernières éliminations de son équipe en Ligue des champions face à l'AS Roma et Liverpool. Si les hautes sphères catalanes ne répondent pas favorablement à la requête de leur star, celle-ci s'envolera vers d'autres cieux. Le chantier s'annonce colossal pour Josep Maria Bartomeu !



