Hydraulique rurale : Macky Sall demande la diligence dans l’exécution des travaux à Touba Le chef de l’Etat a demandé un bon suivi et la diligence dans l’exécution des travaux pour améliorer la qualité du service de l’eau à Touba. Le président Macky Sall a fait cette demande, hier, au cours du conseil des ministres. Les difficultés d’approvisionnement en eau sont récurrentes à Touba. Lors de la dernière édition du grand Magal de Touba, les coupures récurrentes et le manque d’eau ont été grandement déplorés.

