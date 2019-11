Hydrocarbure : Macky Sall rebaptise le champ pétrolier SNE

Le société pétrolière australienne Far Ltd a annoncé mardi la que le président sénégalais Macky Sall a changé le nom du champ SNE. Désormais, le champ prendra la dénomination du bloc qui l’abrite : Sangomar. Cette opération, explique Far reprise l’agenceecofin.com, est le fruit de la volonté du dirigeant de faire du champ un symbole pour l’ensemble du peuple sénégalais.



Sangomar qui sera la première exploitation de pétrole du pays, est situé à 100 km au sud de Dakar. Sangomar est aussi le nom géographique d’une île située à la pointe sud de la Petite Côte, au sud de la capitale. La région fait partie du Parc national du Delta du Saloum et représente une importante zone culturelle habitée par le peuple sérère.



Le champ contient des réserves de 5 milliards de barils et sera développé en plusieurs phases. La phase 1 s’appuiera sur un volume de 230 millions de barils pour une production nominale de 100 000 barils par jour, avec du gaz naturel. La production commencera fin 2022.



