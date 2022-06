Hygiène menstruelle à l’école : Sujet préoccupant

Le Cem Commune 2 de Kédougou a organisé une journée de sensibilisation sur ­l’hygiène menstruelle, pour lutter contre la déperdition ­scolaire chez les filles.



La manifestation s’est tenue en présence de l’Inspecteur de ­l’Education et de la Formation de Kédougou et d’autres responsables de l’école qui essaient de régler cette question, devenue un vrai problème à l’école. Les menstrues constituent désormais un facteur ­d’abandon. « Ce thème nous intéresse beaucoup parce que nous œuvrons pour maintenir les enfants à l’école. Nous ­luttons contre les facteurs qui sont susceptibles de créer une certaine vulnérabilité à la déperdition scolaire. Et une mauvaise gestion des ­menstrues peut être un motif d’abandon chez les filles à ­l’école », explique Founéké Touré, principale du Cem Commune 2 de Kédougou, rapporte "Le Quotidien".



La principale pense que les agents de santé pourraient apporter des réponses aux questions que les enfants se posent sur l’hygiène menstruelle. « Si aujourd’hui, dans notre école, on vient sensibiliser les adolescentes sur la gestion de l’hygiène menstruelle, ça fera que nous renforcerons et ­aiderons à maintenir les jeunes filles dans les collèges », ­­dit-elle.



Selon Yahya Tandian, chargé de communication du projet Damcam, la gestion de l’hygiène des menstrues est devenue une problématique dans le monde. « Partout dans le monde, on assiste à des précarités menstruelles. Des jeunes filles qui ratent l’école à cause de la gestion de l’hygiène menstruelle, ce sont les ­statistiques qui le disent. Chaque mois une fille rate ­l’école ­pendant trois ou quatre jours. Nous pensons que c’est énorme. Et les spécialistes de la santé sont là pour discuter avec les filles, afin que les ­menstrues ne soient plus taboues », évoque Yahya Tandian.



L’activité a été ­clôturée par une remise de kits de santé et de la reproduction, appelés serviettes sanitaires, aux filles.