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IBK adresse un message à la Cedeao et renonce définitivement au pouvoir

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Août 2020 à 16:43 | | 0 commentaire(s)|

C'est acté ! IBK ne veut plus revenir aux affaires et rejette le schéma de la CEDEAO. Il l'a dit ce matin au Médiateur de la CEDEAO Goodkuck Jonathan qui a pu lui rendre visite au Camp Soundjata Keita de Kati où lui et son PM Boubou Cissé sont en résidence surveillée.
Il s'est adressé au médiateur de la CEDEAO en ces termes :

? JE SUIS SENSIBLE À L'ATTENTION QUE MES PAIRS N'ONT CESSÉ DE PORTER À MON PAYS DEPUIS QUELQUES TEMPS.

SANS RENTRER DANS LES DÉTAILS DU COUP DE FORCE MILITAIRE, J"AI TOUJOURS DIS QU'ON EST PRESIDENT, ON N'EST JAMAIS UN BON PRÉSIDENT, CAR LA VOIX DES
PEUPLES PORTENT PLUS LOIN QUE NOS CAPACITES D'ACTIONS.

IL NE RESTE QU'A UN CHEF D'ETAT L'HONNEUR ET LA DIGNITÉ, MA DECISON EST DONC PRISE EN TOUTE CONSCIENCE ET LIBERTÉ : JE RENONCE À MES FONCTIONS.

QUE NUL NE FASSE VIOLENCE SUR LE PEUPLE MALIEN AFIN DE SATISFAIRE DES AMBITIONS AUTRES QUE LES ACTES CLAIREMENT POSÉS PAR MES SOINS.

JE NE RETOURNERAI PAS AUX AFFAIRES, MÊME PAS POUR UNE SECONDE. TOUTEFOIS, JE VOUS SUIS RECONNAISSANT, JE VOUS REMERCIE.?



Source : http://www.senemedia.com/annonce-29413-ibk-adresse...


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