IBRAHIMA SALL, Président du MODEL reçoit le soutien de Macky 2012 C’est plus de deux heures d’horloge qu’une délégation de leaders de Macky 2012, conduite par le Président d’honneur de la coalition Moustapha Fall Ché est allée à la rencontre du Président du Model Ibrahima Sall, pour échanger avec lui sur la situation politique nationale et les récentes déclarations de certains responsables de fédérations du Model, qui avaient menacé de quitter la coalition BBY.



Les leaders qui ont pris la parole, ont manifesté tour à tour leur solidarité et leur soutien à leur camarade Ibrahima Sall. Ils ont unanimement demandé au Président du Model, membre fondateur de la coalition Macky2012, de rester dans la coalition et dans BBY, afin de soutenir le Président de la République pour la réalisation du PS2 et la réussite de son mandat. Le Président Ibrahima Sall après avoir prêté une oreille attentive à tous les intervenants, a accédé sans réserve à la demande des leaders de Macky 2012. Il leur a réaffirmé son ancrage dans la coalition et dans BBY, non sans leur témoigner les liens fraternels, qui le lient au Président de la République. Il leur a fait savoir sans ambages qu’il sera le dernier des Mohicans.



Par la même occasion, le Président du Model a profité de cette rencontre d’échanges avec la délégation, pour appeler aux retrouvailles de la grande famille de Macky 2012, en vue de la préparation pour les victoires futures, aux prochaines échéances électorales. La rencontre à laquelle ont participé la vice coordonnatrice Adji Mbergane Kanouté, El Hadji Ibrahima Mbow et Babacar Guèye entre autres, a pris fin sur une note d’espoir, selon le Président d’honneur...

