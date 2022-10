Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici IMPACT et SAFA GROUP, l'usine industrielle d’impression et de packaging de Youssou Ndour inaugurée le 28 octobre Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Octobre 2022 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Nous y voilà! IMPACK & SAFA GROUP ! La dernière née du promoteur multidimensionnel Youssou NDOUR. Cette réalisation d’envergure est une usine industrielle d’impression et de packaging implantée dans la zone industrielle de Diamniadio.



IMPACK & SAFA GROUP, s’inscrivant résolument dans une dynamique d’émergence, est le fruit d’un partenariat de qualité avec la société égyptienne EL SAFA PRINTING déjà leader dans le domaine du packaging. Un de nos défis consiste à créer de nouvelles opportunités pour renforcer les performances économiques de notre pays.



Cette nouvelle unité industrielle sera inaugurée le 28 Octobre 2022 à 16 heures par Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal à qui la concrétisation de ce projet doit un soutient constant et indéfectible. IMPACK & SAFA GROUP, sur orbite ce 28 Octobre à 16 heures par Monsieur le président de la République. Fin de la mise en place à 15h 30.



