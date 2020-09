INONDATIONS : Idy brise le silence et charge l’état

Idrissa Seck, président du parti Rewmi, charge l’État à venir en aide aux sinistrés, dans son message de compassion et de solidarité adressé aux populations suite aux fortes pluies d’hier.



"Les pluies diluviennes d’hier ont plongé plusieurs localités de notre pays sous les eaux et occasionné des dégâts multiformes. Nous vivons ce sinistre aux cotés de nos compatriotes dont les lieux d’habitation sont inondés, mais aussi ceux ayant enregistré des pertes matérielles. Nous leur exprimons notre compassion, notre totale solidarité et invitons les populations ainsi que l’État à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur venir en aide", a, en effet, écrit l’opposant.



Trois morts et plusieurs blessés, c’est le bilan provisoire comptabilisé entre Kaolack et Sédhiou, de ces précipitations. Qui ont également occasionné des dégâts matériels considérables. Presque toutes les localités du pays sont touchées.



D’ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’Intérieur, préside une réunion, ce dimanche, pour l’organisation des secours dans le cadre du plan Orsec déclenché hier par le chef de l’État, Macky Sall.

