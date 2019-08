IPRES- 160 milliards FCfa de réserve obligatoire et 400 millions de tickets- déjeuner pour le personnel: Le DG vampirise sans pitié les retraités

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 18:27 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement Leral Askan Wi trouve inhumains et malsains les pratiques du DG et le traitement infligé aux retraités. D’après le communiqué de Leral Askan Wi, pendant que ces derniers trinquent et ont du mal à joindre les deux bouts, le DG gère un montant de 160 milliards de FCfa de réserve obligatoire depuis plusieurs années, sans en faire profiter aux retraités.



Les dépenses somptueuses et exorbitantes à hauteur de 400 millions pour le déjeuner du personnel, sont tout simplement scandaleuses.



Ainsi, le mouvement Leral Askan Wi interpelle l’opinion publique nationale et internationale sur le traitement indigne dont sont victimes les retraités pensionnaires de l’IPRES. « Le débat sur l’Ipres est devenu une question d’intérêt national. Chaque Sénégalais a un parent à la retraite. Leurs conditions interpellent tout le monde. Les retraités se sont donnés durant toute leur vie pour servir le Sénégal et les Sénégalais. Leurs enfants et leurs petits-enfants ont besoin de protection et de sécurité. User et abuser de leurs maigres moyens relève tout simplement de l’inadmissibilité », dénonce la source.



Le mouvement Leral askan Wi exige le départ du DG pour sauver les retraités, dont le vécu quotidien se résume à lutter contre les maladies de toutes sortes et la préservation de leur dignité humaine.











Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook