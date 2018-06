IPRES : les réserves en chute libre

Selon les informations contenues dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP), les réserves de l’institut prévoyance de retraite du Sénégal sont estimées à 189,4 milliards de FCFA au 31 décembre 2017, dégageant une baisse substantielle de 2% en valeur relative soit 4 milliards FCFA en valeur absolue par rapport en 2016. Cette baisse est essentiellement expliquée par l’augmentation des allocations payées sur l’exercice, les investissements immobiliers et la modernisation du système d’information.



Comme risques identifiés, on peut noter la levée de la subordination de la liquidation complète des pensions au versement intégral des cotisations, la mise ne place de la fonction publique locale qui pourrait avoir une incidence sur le régime avec le transfert des agents concernés vers le Fonds national de retraite (FNR) et le basculement des agents non fonctionnaires gérés pars l’IPRES vers le FNR.











Libération