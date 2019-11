Iba Der Thiam: «ceux qui ont traduit autrement les faits, ne comprennent pas le français »

Le professeur Iba Der Thiam nie une nouvelle fois avoir falsifié l’histoire sur El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



Hier, en marge d’un Symposium organisé par le Comité d’organisation du Gamou de Keur Mame El Hadji, rapporte Libération, le Président du Comité de pilotage de «l’Histoire Générale du Sénégal, des origines à nos jours», a affirmé que ses écrits sur ce chef religieux ont été dénaturés et sortis de leur cadre.



« Je n’ai jamais dit que Ahmadou Barro Ndiéguène était un disciple de El Hadji Malick Sy. J’ai dit que les deux hommes de Dieu appartiennent à la même école, c’est-à-dire qu’ils se réclament de la même idéologie, qu’ils partagent la même vison politique de l’islam et sur la tarikha », a-t-il expliqué, ajoutant que « ceux qui ont traduit autrement les faits, ne comprennent pas le français et ont semé la confusion dans les esprits des gens ».



« Dans le texte que nous avons élaboré nous-même, à la page 238 du tome III, nous y avons tracé l’itinéraire de la famille Ndiéguène depuis l’époque de l’Arabie Saoudite et du Chérif Souleymane jusqu’au moment où il y a eu la rencontre avec El Hadji Mouride Barro, en 1841 », a fait remarquer l’historien.

