Ibnou Diop, manager du leader de Tay Shinger : «Eumeu Sène est prêt pour ramener la couronne à Pikine»

La seule ambition de Eumeu Sène est de ramener la titre de «Roi des Arènes» à Pikine au moment où Bombardier rêve de la conserver jusqu’à sa retraite. Son manager, Ibnou Diop, se veut clair : « Eumeu Sène est prêt pour ramener la couronne à Pikine», lors de ce choc royal prévu le 28 juillet prochain.



Plus que quelques jours avant le choc royal. Ce sera le 28 juillet prochain entre le «Roi des Arènes», Serigne Dia «Bombardier» de Mbour et Eumeu Sène de Pikine. Après la sortie dans nos colonnes du lutteur de Mbour qui a fait part de sa volonté de conserver sa couronne, son adversaire Eumeu Sène compte briser cet espoir. «La motivation de Eumeu Sène est nourrie par l’idée que Bombardier constitue le dernier palier à franchir pour s’asseoir sur le trône», selon son manager, Ibnou Diop, joint hier par téléphone.



Et ce dernier d’ajouter : «Si Bombardier pense qu’il va aller à la retraite avec la couronne, il se trompe. La réalité du terrain sera tout autre le jour j. Qu’il sache que Eumeu Sène est en train de se préparer sérieusement pour lui chiper la couronne. Eumeu Sène n’a jamais été si proche du trône. Eumeu Sène est prêt pour ramener la couronne à Pikine (Tyson est le premier lutteur de cette localité à être Roi des Arènes). Nous travaillons pour concrétiser ce rêve», a prévenu son manager.



L’occasion d’être «Roi des Arènes» s’offre rarement aux lutteurs. Seul «Bombardier» est parvenu à reconquérir le titre. Beaucoup de lutteurs rêvent aujourd’hui de s’asseoir sur le trône. Une opportunité qui l’enfant de Pikine compte saisir le 28 juillet prochain. Conscient qu’une telle opportunité d’arriver à ses fins face à Bombardier ne va certainement plus se reproduire. Le leader de Tay Shinger compte marcher sur les pas de l’ancien «Roi des Arènes», Yakhya Diop «Yékini» qui avait chipé la couronne des mains de «Bombardier» avant que ce dernier ne le redevienne en 2013 aux dépens de Balla Gaye 2.



Sur l’état d’esprit de son lutteur à quelques jours du combat, Ibnou Diop confie que Eumeu Sène est au meilleur de sa forme. « Il travaille dur aux entraînements, avec le maximum de motivation pour remporter ce combat. Il sait qu’il a rendez-vous avec l’histoire. Mentalement, physiquement et moralement, Eumeu est au point. Il a la capacité de battre Bombardier. Il en a les moyens», a indiqué Ibnou Diop. Et ce dernier de rappeler que lors de ce combat, «Eumeu Sène cherchera à as¬seoir sa réputation de bête noire des intouchables. Lac 2 a connu la première défaite de sa carrière face à Eumeu Sène. Il a pris le meilleur sur Balla Gaye 2 à deux reprises. Cela veut tout dire».



N’ayant plus réapparu dans l’arène depuis sa victoire sur Modou Lô, Bombardier effectuera son grand retour, après son premier succès en Mma face à son compatriote, Rocky Balboa, qu’il avait croisé et battu en Suisse.









