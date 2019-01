Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ibou Touré inculpé et placé sous contrôle judiciaire Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir passé la nuit du mercredi à la Maison d’arrêt de Rebeuss, le footballeur Ibou Touré a recouvré la liberté, hier. Toutefois, il n’est pas totalement libre de ses mouvements, car il est placé sous contrôle judiciaire. C’est à la suite de son inculpation par le juge du deuxième cabinet d’instruction. Celui-ci, a retenu contre lui les faits d’association de malfaiteurs et d’escroquerie, dans le cadre du dossier du 4x4 Range Rover mis frauduleusement en circulation.



Une affaire dans laquelle Waly Seck est également cité. Ibou Touré faisait l’objet d’un mandat d’arrêt depuis fin 2016. Ce n’est qu’avant-hier que l’ordonnance a été exécutée. Présenté hier au juge Youssou Diop qui s’est substitué à son collègue Yakham Lèye, lequel avait émis le mandat, Ibou Touré s’est expliqué sur sa non comparution.



D’après nos sources, il a indiqué au magistrat instructeur n’avoir jamais reçu de convocation. Par rapport aux charges retenues contre lui, l’inculpé, dit-on, les a contestées.



