Ibra Italien: "Je suis prêt à jouer avec la nouvelle génération car je suis convaincu, mais..."

Ibra Italien n'est pas de ces artistes comédiens de l'ancienne génération à dire que l'actuelle n'est pas talentueuse. "Il y a une technicité extraordinaire, c'est ce que j'attendais des artistes sénégalais. Au début, je n'étais pas d'accord au début, mais au finish, tout le monde m'a convaincu. Nous vivons dans un monde où il n'y a plus de secret. Et d'ailleurs, je suis prêt pour jouer et travailler avec la nouvelle génération", dit-il. Il est largement revenu sur son histoire avec Ndeye Khady avec qui elle a joué dans Ibra Italien, mais le projet de mariage a tourné court car elle n'en voulait pas.