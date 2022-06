Ibrahima Amadou Sarr, Président de La CRSE «Le Sénégal a le prix de l’électricité le plus élevé de la sous-région» Créer un cadre propice à l’amélioration de la viabilité financière et à la bonne gouvernance du secteur pour une fourniture de l’électricité en quantité et en qualité. C’est le principal objectif de l’accord de mise en œuvre signé hier entre Mca Sénégal 2 et la Commission de Régulation du Secteur de l’Energie (Crse).

Les Sénégalaise ne cessent de se plaindre de la cherté du prix de l’électricité dans le pays. Une complainte que partage le président de la Commission de Régulation du Secteur de l’Energie.



Selon Ibrahima Amadou Sarr, ce compact vise à régler deux défis majeurs. Il s’agit notamment de l'accès à l'énergie électrique pour l'ensemble des populations du Sénégal mais aussi du prix de l'électricité qui demeure le plus élevé dans la sous région. «Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de procéder à de profondes réformes. e Compact est en parfaite connexion avec le Pse sur ces deux défis», indique t-il avant de souligner qu’en milieu rural, les population ne peuvent plus attendre et réclament toujours l'accès à l'électricité.



«Il se trouve que l'opérateur Senelec ne peut pas gérer le milieu urbain et étendre aussi rapidement son réseau pour mailler tout le territoire», affirme Amadou Ibrahima Sarr. A l’en croire, l'objectif est de mailler le territoire et de rendre accessible l'énergie parce que les conditions d’exploitation des concessionnaires sont beaucoup plus élevées, dans la mesure où le réseau est absent. «Avec cet investissement que nous allons faire dans les 5 prochaines années, nous allons mailler le territoire national pour l’accès à l’électricité aux populations en milieu rural», dit-il.



En outre, le président de la Crse a été interpellé sur les tarifs de l’électricité de la Senelec, le président de la Crse estime qu’il n’y a rien de plus transparent que le système de tarification au Sénégal.



«C’est pendant la période du mois d’avril au mois d’octobre que les consommations augmentent et c’est cela qui renchérit les factures de l’électricité. Mais pour ce qui est de l’augmentation, Senelec n’a pas la possibilité d’augmenter les tarifs à l’insu de la Commission de régulation. Depuis 2019, aucun sou n’a été ajouté au prix du KW», renseigne-t-il



Directeur général de Mca Sénégal 2, Oumar Diop trouve que l’accord qu’ils ont signé avec la commission de régulation du secteur de l’énergie est extrêmement important. «Nous sommes dans notre phase de croisière en ce qui concerne la réforme du secteur. Cet accord va consacrer le renforcement du régulateur au regard des nouvelles lois qui ont été votées en juillet 2021», indique-t-il avant d’ajouter que le Compact globalement porte sur un montant de 320 milliards Fcfa. Pour la partie réforme, ils sont à plus de 18 milliards Fcfa et la Crse porte sur un montant initial et prévisionnel de 250 millions.



«Il y a des objectifs extrêmement précis. Au bout de ces 5 ans, l’objectif ultime attendu est l’impact sur la vie de plus de 12 millions de concitoyens, parce que le Sénégal a connu une croissance substantielle. Pour pouvoir maîtriser cette croissance, il nous faut de l’énergie», affirme-t-il



Poursuivant, il souligne qu’il faut aussi réguler le secteur. «Notre rôle est de nous assurer que la commission est équipée et qu’elle a toutes les prérogatives qui vont lui permettre de jouer pleinement son rôle pour l’intérêt de l’ensemble des Sénégalais», conclut Oumar Diop

L’As



