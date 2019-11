Ibrahima Badiane: « nous n’avons pas attendu l’Etat pour démarrer la campagne arachidière » Le démarrage de la campagne arachidière a été fixé pour le 3 décembre prochain, ainsi que le prix du kilo de l’arachide, fixé à 210 kilos. Des mesures qui semblent tardives, à entendre le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier.

« Nous n’avons pas attendu que l’Etat annonce le démarrage de la campagne arachidière. Nous avons commencé à commercialiser nos produits depuis longtemps, parce que la demande est là », a déclaré Ibrahima Badiane sur la RFM.



A propos du prix fixé à 210 francs par l’Etat, il déclare, « nous n’attendions pas plus de la part de l’Etat. Mais nous sommes en mesure aujourd’hui de vendre notre production à 225, voire 250 francs le kilo ».



Et de souligner, « il n’y a pas de risque de brader la production, puisque la demande est assez forte avec notamment les Chinois ».



