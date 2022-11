Ibrahima Diop, député de Wallu Diaspora: « Mame Mbaye Niang ne fait que la promotion de la 3eme candidature de Macky Sall »

Les députés ont invité le ministre du Tourisme et des Loisirs à initier une réflexion sur la question des visas d’entrée au Sénégal et d’appliquer, au besoin, le principe de la réciprocité. A en croire le député Wallu de la diaspora, Ibrahima Diop, il y a un manque de contribution touristique notoire au niveau de la Diaspora. Selon lui, le secteur du transport aérien devrait être rattaché à celui du Tourisme.



Car dit-il, ces deux concentrent les plus grandes difficultés que rencontrent les Sénégalais de la Diaspora. Il estime que le ministre n’est obnubilé que par la promotion de la candidature de son mentor en 2024 plutôt que de se préoccuper de ces problèmes de nos compatriotes vivant à l’étranger. La députée Sira Ndiaye a vanté le programme du président Sall dans le secteur du tourisme notamment les 15 milliards qu’il a débloqués pour accompagner les acteurs durant la période Covid 19.