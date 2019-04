Ibrahima Kane, nouveau Dg de Air Sénégal : « Je relèverai ce challenge, mais… »

Ibrahima Kane a été nommé hier général d’Air Sénégal, en remplacement du français Philippe Bohn. Alors qu’il n’a pas encore pris ses fonction, le ci-devant patron du Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) s’est fait une religion de la mission qui l’attend dans cette boîte, l’une des réalisations du PSE si cher au Président Macky Sall. « Le dirigent a pour principal force sa capacité à motiver et diriger une équipe. Je relèverai ce chalenge, mais pas tout seul. Avec toute l’équipe », fait-il comprendre dans L’Observateur. Et d’ajouter : « chaque cadre vient dans un secteur, y vient avec sa valeur ajouté ».



Présenté comme un homme du sérail, Ibrahima Kane remplace Philippe Bohn à la tête d’Air Sénégal qui se trouve dans un tourbillon médiatique. Depuis des jours voire des semaines, l’ancien Dg est accusé par les médias et certains cadres, de s’être arrogé certains privilèges et dépenses faramineuses qui risquent de conduire la compagnie vers une faillite prématurée.

