Ibrahima Mendy, responsable Apr, raille l’opposition : «C’est une coalition Sweet beauté» Ibrahima Mendy assimile la coalition de l’opposition en gestation de «coalition Sweet beauté». L’Apériste de Ziguinchor tire sur Sonko, «l’antisystème» qui retrouve les «hommes du système» qu’il dénonçait, en l’occurrence Khalifa Sall et Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Août 2021 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

«Que d’anciennes formations politiques dont les responsables sont de purs produits du système s’allient à une formation qui se réclame de l’antisystème, cela pose problème vraiment aux démocrates etcitoyens du Sénégal !»



C’est la lecture que Dr Ibrahima Mendy a de la coalition de l’opposition annoncée qu’il qualifie de «coalition Sweet beauté», nom du fameux salon de massage à l’origine de l’affaire Sonko en mars dernier. Une allusion à ce trio Pastef de Ousmane Sonko, le Pds de Abdoulaye Wade et Taxawu Senegaal de KhalifaSall.



Pourtant, rappelle le responsable apriste de Ziguinchor, Sonko a «toujours bâti son discours sur les acteurs qui ont bénéficié des privilèges du système, et ce, jusqu’à exiger la mort des principaux dirigeants du pays qui se sont succédés».



Selon lui, avec cette coalition «d’intérêts personnels qui n’est fondé sur rien du tout», le leader de Pastef en est finalement arrivé à «renier tout ce qui a caractérisé son combat et son parcours politique». Mais pour lui, le député «n’a jamais cru aux discours qu’il avait toujours tenus à l’endroit du Président Sall et du système».

La région de Ziguinchor sera la grande attraction de ces Locales puisque justement Sonko l’avait remportée devant Macky Sall à la Présidentielle de 2019. Quelle sera la riposte de la majorité présidentielle ?



«Pour contrecarrer une telle coalition de l’opposition hétéroclite et de façade et où un problème de leadership va prochainement se poser, nous comptons mobiliser nos forces et rester unis», prône Dr Mendy.



Le directeur de l’Analyse, de la prévision et des statistiques au ministère de l’Agriculture, qui a des ambitions, dit attendre par ailleurs la décision des instances de l’Apr et de Benno bokk yaakaar pour se déterminer.



Le Quotidien



