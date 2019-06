Ibrahima Sané, ancien de la BBC : « les institutions du Sénégal ne sont pas respectées » Le journaliste sénégalais Ibrahima Sané, ancien de la BBC, s’est prononcé sur l’enquête réalisée par son ancien organe, révélant un scandale dans le pétrole sénégalais. Ibrahima Sané estime que Aliou Sow doit quitter ses fonctions pour laver son honneur. Surtout que, a-t-il déclaré, « les institutions sénégalaises ne sont pas respectées ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2019 à 16:20 | | 0 commentaire(s)|

« Aliou Sall doit démissionner pour laver son honneur. C’est dans son intérêt. Quand il se défend et que cela se mêle à la Caisse de dépôt et de consignation, cela n’est pas bien pour l’institution. La volonté de laver son honneur doit primer sur les autres considérations », a dit le journaliste dans l’émission ‘’Jury du dimanche’’ d’Iradio.

« L’aspect judiciaire de la chose ne m’intéresse pas. Elle ne clarifiera rien du tout, tranche-t-il. C’est une question qui n’attire pas mon attention. Je ne pense pas que cela réglera le problème. Nos institutions ne sont pas respectées », a martelé Ibrahima Sané



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos