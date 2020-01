Ibrahima Sène (Pit) sur l’emprisonnement de Guy Marius Sagna: «Que cela serve de leçon»

Le pouvoir les a toujours autorisés à manifester en leur disant, prenez telle direction. C’est eux qui refusent en disant, non, nous allons au Palais. Qui va autoriser des manifestants à aller au Palais ? Dans quel pays ? Les gens, on leur a autorisé et ils disent qu’ils veulent aller au Palais. Ils sont partis et ils ont été pris. Et Guy Marius Sagna, pourquoi il est maintenu ? Parce qu’il a récidivé. Il a été d’abord pris pour avoir organisé une marche là où ce n’était pas autorisé, à Sandaga. Cette deuxième fois, il est parti au Palais. Mais on ne peut pas continuer à défier un pouvoir et les forces de sécurité, impunément. Ce n’est pas possible

C’est normal et que cela soit une leçon, que les gens sachent respecter les lois et règlements qui leur permettent de manifester pacifiquement. La dernière fois, on leur a autorisé le boulevard, ils sont partis, il n’y a eu aucun problème. Il ne faut pas que les gens fassent de la démagogie. Personne ne leur interdit de marcher