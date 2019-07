Ibrahima Thioub, Recteur : « Ameth Amar, très proche de la fondation de l’Université était un homme courtois, posé et très disponible »

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2019 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Pr Ibrahima Diop s’est prononcé sur la mort du patron de NMA SANDERS, Ameth Amar. Il a précisé que l’industriel était très proche de la fondation de l’Université et faisait même partie des administrateurs. « Ameth Amar répondait aux besoins de l’Université. Il participait à nos réunions et pourtant, il n’avait pas beaucoup de temps.



Ameth était un homme courtois, posé et très disponible. Il n’y a pas longtemps, un de nos étudiants était tombé malade, il devait suivre son traitement à l’étranger. C’est lui qui a mis la main à la poche pour offrir 5 millions de FCfa », a rappelé le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Pr Ibrahima Diop.



D’après le Recteur, l’homme d’affaires a tout dernièrement offert un montant de 10 millions de FCfa pour l’achat d’un bus, destiné aux étudiants handicapés physiques. « C’est un bus qui a toutes les commodités et très adapté. Ameth Amar accompagnait l’Université en permanence. Il intervenait en faisant même, de l’anticipation sur les conflits. Chaque fois, il avait son chéquier pour aider à résoudre certains problèmes de l’Université. L’Université lui souhaite le paradis éternel », reconnaît-il.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos